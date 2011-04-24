Бордо
мин
-
Каррассо
Седрик Каррассо
90
-
Маранж
Флориан Маранж
90
-
Сане
Людовик Сане
90
-
Савич
Вуядин Савич
90
-
Шальме
Матье Шальме
90
-
Маурисио де Силва
Вендел Жеральдо Маурисио де Силва
86
-
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
74
-
Диарра
Алу Диарра
90
-
Менегаццо
Фернандо Менегаццо
90
-
Плашил
Ярослав Плашил
15'
90
-
Модест
Антони Модест
76
Запасные
-
Шевалье
Эван Шевалье
-
Олимпа
Кевин Олимпа
-
Планюс
Марк Планюс
-
Сиани
Микаэль Сиани
-
Сане
Салиф Сане
-
Диабате
Шейк Диабате
-
Рибейро
Андре Фелипе Рибейро
Сент-Этьен
мин
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Маршаль
Сильвен Маршаль
90
-
Монсоро
Сильвен Монсоро
90
-
Перрен
Лоик Перрен
59
-
Эбондо
Альбен Эбондо
90
-
Матюиди
Блейз Матюиди
90
-
Пайет
Димитри Пайет
90
-
Алонсо
Алехандро Алонсо
59
-
Ривьер
Эммануэль Ривьер
90
-
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
70
Запасные
-
Мулен
Жесси Мулен
-
Нери
Лорис Нери
-
Ландрен
Кристоф Ландрен
-
Батльес
Лоран Батльес
-
Сако
Бакари Сако
-
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
-
Саного
Бубакар Саного