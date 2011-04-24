Монако
мин
-
Руффье
Стефан Руффье
90
-
Муратори
Винсан Муратори
90
-
Пюйгренье
Себастьен Пюйгренье
90
-
Ханссон
Петтер Ханссон
90
-
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
-
Курзава
Лайвен Курзава
90
-
Боннар
Лоран Боннар
90
-
Госсо
Жан-Жак Госсо
64
-
Аруна
Лукман Аруна
84
-
Муканджо
Бенджамин Муканджо
69
-
Пак
Чу-Юн Пак
90
Запасные
-
Феиндуно
Паскаль Феиндуно
-
Уэлком
Джордж Уэлком
-
Шаббер
Себастьян Шаббер
-
Лоло
Игор Лоло
-
Монгонгю
Седрик Монгонгю
-
Бюло
Фредерик Бюло
-
Кутадье
Матье Кутадье
Ренн
мин
-
Джеббур
Яссин Джеббур
90
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Бойе
Джон Бойе
90
-
Мангане
Кадер Мангане
90
-
Данзе
Ромен Данзе
90
-
Дальма
Стефан Дальма
90
-
Теттей
Александер Теттей
90
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
88
-
Букари
Абдулразак Букари
71
-
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
90
Запасные
-
Жульенн
Франк Жульенн
-
Каррассо
Йоханн Каррассо
-
Лерой
Жером Лерой
-
Манджек
Жорж Манджек
-
Лемуан
Фабьен Лемуан