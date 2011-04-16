Ренн
мин
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Мангане
Кадер Мангане
90
-
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
90
-
Данзе
Ромен Данзе
66
-
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
-
Лерой
Жером Лерой
90
-
Дальма
Стефан Дальма
23'
90
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
41
-
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
90
-
Букари
Абдулразак Букари
46
Запасные
-
Верхоек
Джон Верхоек
-
Джеббур
Яссин Джеббур
-
Каррассо
Йоханн Каррассо
-
Бойе
Джон Бойе
-
Манджек
Жорж Манджек
-
Лемуан
Фабьен Лемуан
-
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
Лорьян
мин
-
Одар
Фабьен Одар
90
-
Морель
Жереми Морель
90
-
Бурийон
Грегори Бурийон
90
-
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
-
Бака
Максим Бака
90
-
Ромао
Алексис Ромао
90
-
Коклен
Франсис Коклен
62'
81
-
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
-
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
90
-
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
43
-
Гамейро
Кевин Гамейро
51'
83
Запасные
-
Робер
Фабьен Робер
-
Фаншон
Джеймс Фаншон
-
Диарра
Сигамари Диарра
-
Каппоне
Лионель Каппоне
-
Коне
Ламин Коне
-
Китамбала
Линель Китамбала
-
Суну
Жилль Суну