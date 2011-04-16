Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Берья
Франк Берья
90
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Азар
Эден Азар
90
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
83
-
Кабай
Йоан Кабай
90
-
Фро
Пьер-Ален Фро
59
-
Сов
Мусса Сов
58'
90
Запасные
-
Моуко
Барель Моуко
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
-
Розегнал
Давид Розегнал
-
Гуйе
Идрисса Гуйе
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
Дюмон
Стефан Дюмон
-
Де Мело
Тулио Де Мело
Бордо
мин
-
Каррассо
Седрик Каррассо
90
-
Маранж
Флориан Маранж
90
-
Савич
Вуядин Савич
76'
90
-
Шальме
Матье Шальме
90
-
Маурисио де Силва
Вендел Жеральдо Маурисио де Силва
74
-
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
90
-
Плашил
Ярослав Плашил
90
-
Виейра
Жуссие Феррейра Виейра
90
-
Менегаццо
Фернандо Менегаццо
90
-
Диарра
Алу Диарра
90
-
Модест
Антони Модест
90
Запасные
-
Андретти
Джеффри Андретти
-
Раме
Ульрих Раме
-
дос Сантос Соуза
Карлос Энрике дос Сантос Соуза
-
Планюс
Марк Планюс
-
Сане
Салиф Сане
-
Диабате
Шейк Диабате
-
Рибейро
Андре Фелипе Рибейро