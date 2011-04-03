Сент-Этьен
мин
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Монсоро
Сильвен Монсоро
90
-
Гулам
Фаузи Гулам
71
-
Эбондо
Альбен Эбондо
90
-
Матюиди
Блейз Матюиди
90
-
Пайет
Димитри Пайет
58'
90
-
Батльес
Лоран Батльес
61
-
Сако
Бакари Сако
83
-
Ландрен
Кристоф Ландрен
90
-
Ривьер
Эммануэль Ривьер
90
Запасные
-
Мулен
Жесси Мулен
-
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
-
Нери
Лорис Нери
-
Раве
Йорик Раве
-
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
-
Алонсо
Алехандро Алонсо
-
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
Валансьен
мин
-
Пеннето
Николас Пеннето
90
-
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
-
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
-
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
-
Бишевац
Милан Бишевац
90
-
Данич
Гаэль Данич
90
-
Доссеви
Матье Доссеви
90
-
Нам
Те-Хе Нам
59
-
Санчес
Карлос Санчес
90
-
Коад
Рено Коад
72
-
Пужоль
Грэгори Пужоль
49'
90
Запасные
-
Лека
Жан-Луис Лека
-
Пальоис
Николас Пальоис
-
Шмитц
Рафаэль Шмитц
-
Кадир
Фуед Кадир
-
Саез
Жозе Саез
-
Абубакар
Венсан Абубакар
-
Ланжиль
Стивен Ланжиль