Ницца
мин
-
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
90'
90
-
Оспина
Давид Оспина
90
-
Сивелли
Ренато Сивелли
90
-
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
-
Клер
Франсуа Клер
90
-
Дигар
Дидье Дигар
90'
90
-
Мунье
Антони Мунье
62
-
Траоре
Абду Траоре
90
-
Кулибали
Кафумба Кулибали
90
-
Сабле
Жульен Сабле
79
-
Белльон
Давид Белльон
46
Запасные
-
Бамого
Хабиб Бамого
-
Летизи
Лионель Летизи
-
Пэйсли
Грегори Пэйсли
-
Гаке
Исмаэль Гаке
-
Диаките
Дрисса Диаките
-
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
-
Любоя
Даниэль Любоя
Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
90
-
Диакате
Папе Диакате
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
22'
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
60
-
Гоналон
Максим Гоналон
90
-
Лопес
Лисандро Лопес
44'
86
-
Гомис
Бафетимби Гомис
59
-
Бриан
Джимми Бриан
90
Запасные
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Ловрен
Деян Ловрен
-
Гассама
Ламин Гассама
-
Кампос
Эдерсон Онорато Кампос
-
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
-
Гренье
Клеман Гренье
-
Ляказетт
Александр Ляказетт