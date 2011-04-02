Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Берья
Франк Берья
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
29'
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Розегнал
Давид Розегнал
90
-
Азар
Эден Азар
61'
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
84
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Кабай
Йоан Кабай
70
-
Сов
Мусса Сов
73'
76
-
Жерве Яо
Жервиньо
90
Запасные
-
Моуко
Барель Моуко
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
-
Гуйе
Идрисса Гуйе
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
Дюмон
Стефан Дюмон
-
Фро
Пьер-Ален Фро
-
Де Мело
Тулио Де Мело
Кан
мин
-
Рейно
Александр Рейно
90
-
Н' Диайе
Исмаила Н' Диайе
76
-
Инез
Роман Инез
90
-
Босмель
Томас Босмель
90
-
Сорбон
Жереми Сорбон
62
-
Марк
Дамьен Марк
62
-
Арто
Томас Арто
90
-
Соб
Николя Соб
90
-
Молло
Йоан Молло
90
-
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90
-
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
85'
90
Запасные
-
Траоре
Кандиа Траоре
-
Морель
Бенжамин Морель
-
Барцола
Пабло Барцола
-
Ниве
Бенжамин Ниве
-
Мулен
Тибальт Мулен