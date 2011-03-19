Тулуза
мин
-
Валверде
Матье Валверде
90
-
Конгре
Даниэль Конгре
90
-
М'Бенге
Шейх М'Бенге
90
-
Четто
Мауро Четто
90
-
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
-
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
-
Машаду
Паулу Машаду
73
-
Дидо
Этьен Дидо
90
-
Капу
Этьенн Капу
90
-
Табану
Франк Табану
83
-
Сантандер
Федерико Сантандер
27'
90
Запасные
-
Тафе
Яннис Тафе
-
Ахамада
Али Ахамада
-
Фофана
Мохамед Фофана
-
Мансаре
Фоде Мансаре
-
Дево
Энтони Дево
-
Сирье
Франсуа Сирье
-
Браатен
Даниэль Браатен
Ницца
мин
-
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
90
-
Оспина
Давид Оспина
90
-
Сивелли
Ренато Сивелли
90
-
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
-
Клер
Франсуа Клер
90
-
Диаките
Дрисса Диаките
90
-
Мунье
Антони Мунье
90
-
Траоре
Абду Траоре
90
-
Кулибали
Кафумба Кулибали
90
-
Сабле
Жульен Сабле
90
-
Белльон
Давид Белльон
82
Запасные
-
Куанса
Абейку Куанса
-
Летизи
Лионель Летизи
-
Пэйсли
Грегори Пэйсли
-
Гаке
Исмаэль Гаке
-
Мабиала
Ларрис Мабиала
-
Любоя
Даниэль Любоя