Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Диакате
Папе Диакате
90
-
Ловрен
Деян Ловрен
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Лопес
Лисандро Лопес
90
-
Тулалан
Жереми Тулалан
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
90
-
Бриан
Джимми Бриан
80
-
Гомис
Бафетимби Гомис
34'
90
-
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
79
Запасные
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
-
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
-
Гоналон
Максим Гоналон
-
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
Пье
Жереми Пье
Ренн
мин
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Данзе
Ромен Данзе
90
-
Мангане
Кадер Мангане
90
-
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
90
-
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
87'
90
-
Дальма
Стефан Дальма
84
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Теттей
Александер Теттей
90
-
Камара
Абдул Камара
66
-
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
90
-
Лерой
Жером Лерой
53
Запасные
-
Верхоек
Джон Верхоек
-
Каррассо
Йоханн Каррассо
-
Супрайен
Самуэль Супрайен
-
Бойе
Джон Бойе
-
Манджек
Жорж Манджек
-
Лемуан
Фабьен Лемуан
-
Думбия
Тонго-Хамед Думбия