Лорьян
мин
-
Диарра
Сигамари Диарра
90
-
Одар
Фабьен Одар
90
-
Морель
Жереми Морель
90
-
Бурийон
Грегори Бурийон
90
-
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
-
Бака
Максим Бака
90
-
Ромао
Алексис Ромао
90
-
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
-
Китамбала
Линель Китамбала
66
-
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
78
-
Гамейро
Кевин Гамейро
90
Запасные
-
Робер
Фабьен Робер
-
Фаншон
Джеймс Фаншон
-
Каппоне
Лионель Каппоне
-
Соса
Франко Соса
-
Мулумба
Рэми Мулумба
-
Коклен
Франсис Коклен
-
Суну
Жилль Суну
Сент-Этьен
мин
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
55
-
Монсоро
Сильвен Монсоро
90
-
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
90
-
Эбондо
Альбен Эбондо
90
-
Матюиди
Блейз Матюиди
90
-
Сако
Бакари Сако
90
-
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
-
Ландрен
Кристоф Ландрен
90
-
Алонсо
Алехандро Алонсо
61
-
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
77
Запасные
-
Мулен
Жесси Мулен
-
Гулам
Фаузи Гулам
-
Пайет
Димитри Пайет
-
Батльес
Лоран Батльес
-
Раве
Йорик Раве
-
Ривьер
Эммануэль Ривьер