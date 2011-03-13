Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Берья
Франк Берья
90
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Азар
Эден Азар
90'
90
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Кабай
Йоан Кабай
90
-
Фро
Пьер-Ален Фро
65
-
Сов
Мусса Сов
39'
90
-
Жерве Яо
Жервиньо
75
Запасные
-
Моуко
Барель Моуко
-
Суаре
Папе Суаре
-
Розегнал
Давид Розегнал
-
Гуйе
Идрисса Гуйе
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
Дюмон
Стефан Дюмон
-
Де Мело
Тулио Де Мело
Валансьен
мин
-
Пеннето
Николас Пеннето
90
-
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
-
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
-
Бишевац
Милан Бишевац
90
-
Матер
Руди Матер
88
-
Данич
Гаэль Данич
76
-
Доссеви
Матье Доссеви
90
-
Санчес
Карлос Санчес
90
-
Нам
Те-Хе Нам
78
-
Коад
Рено Коад
90
-
Пужоль
Грэгори Пужоль
58'
90
Запасные
-
Лека
Жан-Луис Лека
-
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
-
Шмитц
Рафаэль Шмитц
-
Гомис
Реми Гомис
-
Саез
Жозе Саез
-
Абубакар
Венсан Абубакар
-
Ланжиль
Стивен Ланжиль