Бордо
мин
-
Каррассо
Седрик Каррассо
90
-
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
-
Планюс
Марк Планюс
90
-
Сане
Людовик Сане
90
-
Сиани
Микаэль Сиани
90
-
Маурисио де Силва
Вендел Жеральдо Маурисио де Силва
76
-
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
90
-
Плашил
Ярослав Плашил
90
-
Менегаццо
Фернандо Менегаццо
59
-
Диарра
Алу Диарра
90
-
Модест
Антони Модест
69
Запасные
-
Дюкасс
Пьер Дюкасс
-
Олимпа
Кевин Олимпа
-
Маранж
Флориан Маранж
-
Шальме
Матье Шальме
-
Виейра
Жуссие Феррейра Виейра
-
Диабате
Шейк Диабате
-
Рибейро
Андре Фелипе Рибейро
Монако
мин
-
Руффье
Стефан Руффье
90
-
Курзава
Лайвен Курзава
72
-
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
-
Пюйгренье
Себастьен Пюйгренье
90
-
Перейра да Силва
Адриано Перейра да Силва
22'
90
-
Монгонгю
Седрик Монгонгю
90
-
Боннар
Лоран Боннар
90
-
Лякомб
Грегори Лякомб
60
-
Мангани
Томас Мангани
90
-
Диарра
Махамаду Диарра
90
-
Пак
Чу-Юн Пак
90
Запасные
-
Феиндуно
Паскаль Феиндуно
-
Шаббер
Себастьян Шаббер
-
Лоло
Игор Лоло
-
Госсо
Жан-Жак Госсо
-
Кутадье
Матье Кутадье
-
Муканджо
Бенджамин Муканджо
-
Никулаэ
Даниэль Никулаэ