Брест
мин
-
Айите
Джонатан Айите
66
-
Элана
Стив Элана
90
-
Феррадж
Брахим Феррадж
88'
90
-
Байссе
Поль Байссе
90
-
Кулибали
Усмане Кулибали
90
-
Кантари
Ахмед Кантари
90
-
Лесомье
Бенуа Лесомье
90
-
Груги
Бруно Груги
90
-
Эволо
Оскар Эволо
90
-
Н'Гойи
Грандди Н'Гойи
80
-
Пойе
Роман Пойе
90
Запасные
-
Нтаме
Теофил Нтаме
-
Денев
Гаэтан Денев
-
Бинь
Йоанн Бинь
-
Марсьяль
Жоан Марсьяль
-
Сума
Ричард Сума
-
Лика
Марио Лика
-
Туре
Ларсен Туре
Бордо
мин
-
Каррассо
Седрик Каррассо
90
-
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
-
Сане
Людовик Сане
90
-
Сиани
Микаэль Сиани
90
-
Планюс
Марк Планюс
90
-
Маурисио де Силва
Вендел Жеральдо Маурисио де Силва
49'
90
-
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
73
-
Менегаццо
Фернандо Менегаццо
90
-
Диарра
Алу Диарра
90
-
Плашил
Ярослав Плашил
66'
90
-
Модест
Антони Модест
76
Запасные
-
Дюкасс
Пьер Дюкасс
-
Олимпа
Кевин Олимпа
-
Маранж
Флориан Маранж
-
Савич
Вуядин Савич
-
Шальме
Матье Шальме
-
Айите
Флойд Айите
-
Диабате
Шейк Диабате