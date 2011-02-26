Сент-Этьен
мин
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Перрен
Лоик Перрен
90
-
Монсоро
Сильвен Монсоро
90
-
Маршаль
Сильвен Маршаль
90
-
Эбондо
Альбен Эбондо
90
-
Сако
Бакари Сако
61
-
Батльес
Лоран Батльес
61
-
Матюиди
Блейз Матюиди
90
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Алонсо
Алехандро Алонсо
74
-
Ривьер
Эммануэль Ривьер
90
Запасные
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Мулен
Жесси Мулен
-
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
-
Пайет
Димитри Пайет
-
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
-
Раве
Йорик Раве
-
Ландрен
Кристоф Ландрен
-
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
Ницца
мин
-
Оспина
Давид Оспина
90
-
Сивелли
Ренато Сивелли
90
-
Пейчинович
Неманья Пейчинович
89
-
Клер
Франсуа Клер
90
-
Дигар
Дидье Дигар
90
-
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
90
-
Мунье
Антони Мунье
85'
90
-
Кулибали
Кафумба Кулибали
55'
90
-
Фаэ
Эмерс Фаэ
90
-
Сабле
Жульен Сабле
81
-
Белльон
Давид Белльон
62
Запасные
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Кантарей
Ален Кантарей
-
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
-
Летизи
Лионель Летизи
-
Гаке
Исмаэль Гаке
-
Мабиала
Ларрис Мабиала
-
Любоя
Даниэль Любоя