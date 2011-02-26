Монако
мин
-
Руффье
Стефан Руффье
90
-
Муратори
Винсан Муратори
49
-
Лоло
Игор Лоло
90
-
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
-
Монгонгю
Седрик Монгонгю
90
-
Госсо
Жан-Жак Госсо
90
-
Мангани
Томас Мангани
90
-
Кутадье
Матье Кутадье
78
-
Диарра
Махамаду Диарра
90
-
Муканджо
Бенджамин Муканджо
75
-
Пак
Чу-Юн Пак
36'
62'
90
Запасные
-
Феиндуно
Паскаль Феиндуно
-
Макенго
Теренсе Макенго
-
Уэлком
Джордж Уэлком
-
Шаббер
Себастьян Шаббер
-
Ханссон
Петтер Ханссон
-
Боннар
Лоран Боннар
-
Лякомб
Грегори Лякомб
Кан
мин
-
Траоре
Кандиа Траоре
65
-
Тебо
Алексис Тебо
90
-
Арто
Томас Арто
90
-
Марк
Дамьен Марк
90
-
Таффоро
Грегори Таффоро
90
-
Сорбон
Жереми Сорбон
90
-
Лека
Грегори Лека
90
-
Ятабаре
Самбу Ятабаре
90
-
Ниве
Бенжамин Ниве
90
-
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
68'
90
-
Мулен
Тибальт Мулен
46
Запасные
-
Морель
Бенжамин Морель
-
Инез
Роман Инез
-
Рейно
Александр Рейно
-
Барцола
Пабло Барцола
-
Молло
Йоан Молло
-
Деро
Антони Деро