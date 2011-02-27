Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Берья
Франк Берья
90
-
Рами
Адиль Рами
82
-
Шеджу
Орельен Шеджу
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Кабай
Йоан Кабай
90
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
90
-
Азар
Эден Азар
81
-
Сов
Мусса Сов
9'
90
-
Жерве Яо
Жервиньо
90
Запасные
-
Моуко
Барель Моуко
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
-
Розегнал
Давид Розегнал
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
Дюмон
Стефан Дюмон
-
Фро
Пьер-Ален Фро
-
Де Мело
Тулио Де Мело
Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
27
-
Ловрен
Деян Ловрен
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Бастос
Мишел Бастос
79
-
Тулалан
Жереми Тулалан
90
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
25'
90
-
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
90
-
Бриан
Джимми Бриан
90
-
Гомис
Бафетимби Гомис
68
Запасные
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Диакате
Папе Диакате
-
Дельгадо
Сезар Дельгадо
-
Пьянич
Миралем Пьянич
-
Гоналон
Максим Гоналон
-
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
Пье
Жереми Пье