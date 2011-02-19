Лорьян
мин
-
Диарра
Сигамари Диарра
90
-
Одар
Фабьен Одар
90
-
Соса
Франко Соса
90
-
Бурийон
Грегори Бурийон
90
-
Бака
Максим Бака
90
-
Амалфитано
Морган Амалфитано
14'
90
-
Ромао
Алексис Ромао
90
-
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
62'
90
-
Китамбала
Линель Китамбала
83
-
Гамейро
Кевин Гамейро
35'
38'
88'
90
-
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
87
Запасные
-
Робер
Фабьен Робер
-
Фаншон
Джеймс Фаншон
-
Каппоне
Лионель Каппоне
-
Ле Лан
Арно Ле Лан
-
Мулумба
Рэми Мулумба
-
Отре
Матиас Отре
-
Дукур
Шейк Дукур
Бордо
мин
-
Каррассо
Седрик Каррассо
90
-
Маранж
Флориан Маранж
90
-
Сиани
Микаэль Сиани
90
-
Сане
Людовик Сане
90
-
Шальме
Матье Шальме
90
-
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
62
-
Менегаццо
Фернандо Менегаццо
40'
90
-
Виейра
Жуссие Феррейра Виейра
90
-
Плашил
Ярослав Плашил
64
-
Диарра
Алу Диарра
90
-
Модест
Антони Модест
90
Запасные
-
Дюкасс
Пьер Дюкасс
-
Раме
Ульрих Раме
-
Маурисио де Силва
Вендел Жеральдо Маурисио де Силва
-
Айите
Флойд Айите
-
Сане
Салиф Сане
-
Диабате
Шейк Диабате
-
Рибейро
Андре Фелипе Рибейро