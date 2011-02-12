Сент-Этьен
мин
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
12'
90
-
Маршаль
Сильвен Маршаль
90
-
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
90
-
Нери
Лорис Нери
37
-
Пайет
Димитри Пайет
90
-
Матюиди
Блейз Матюиди
90
-
Батльес
Лоран Батльес
75
-
Перрен
Лоик Перрен
90
-
Ривьер
Эммануэль Ривьер
90
-
Сако
Бакари Сако
61
Запасные
-
Мулен
Жесси Мулен
-
Монсоро
Сильвен Монсоро
-
Эбондо
Альбен Эбондо
-
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
-
Ландрен
Кристоф Ландрен
-
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
-
Саного
Бубакар Саного
Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
39'
90
-
Ловрен
Деян Ловрен
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Лопес
Лисандро Лопес
90
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
-
Тулалан
Жереми Тулалан
90
-
Бастос
Мишел Бастос
67'
85
-
Гомис
Бафетимби Гомис
26'
63
-
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
90
Запасные
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Гассама
Ламин Гассама
-
Дельгадо
Сезар Дельгадо
-
Гоналон
Максим Гоналон
-
Гренье
Клеман Гренье
-
Пье
Жереми Пье
-
Бриан
Джимми Бриан