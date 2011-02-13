Ренн
мин
-
Дюшез
Николя Дюшез
90
-
Бойе
Джон Бойе
90
-
Данзе
Ромен Данзе
90
-
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
-
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
-
Лерой
Жером Лерой
75
-
М'Вила
Янн М'Вила
90
-
Браими
Ясин Браими
65
-
Теттей
Александер Теттей
90
-
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
51'
85
-
Букари
Абдулразак Букари
57'
90
Запасные
-
Верхоек
Джон Верхоек
-
Жульенн
Франк Жульенн
-
Джеббур
Яссин Джеббур
-
Каррассо
Йоханн Каррассо
-
Лемуан
Фабьен Лемуан
-
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
-
Камара
Абдул Камара
Ницца
мин
-
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
70
-
Оспина
Давид Оспина
90
-
Сивелли
Ренато Сивелли
90
-
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
-
Клер
Франсуа Клер
90
-
Диаките
Дрисса Диаките
65
-
Фаэ
Эмерс Фаэ
86
-
Дигар
Дидье Дигар
90
-
Мунье
Антони Мунье
90
-
Кулибали
Кафумба Кулибали
90
-
Белльон
Давид Белльон
90
Запасные
-
Летизи
Лионель Летизи
-
Пэйсли
Грегори Пэйсли
-
Мабиала
Ларрис Мабиала
-
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
-
Сабле
Жульен Сабле
-
Любоя
Даниэль Любоя
-
Багайоко
Мамаду Багайоко