Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
90
-
Диакате
Папе Диакате
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Лопес
Лисандро Лопес
90
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
-
Тулалан
Жереми Тулалан
90
-
Бастос
Мишел Бастос
74
-
Гомис
Бафетимби Гомис
66
-
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
74
Запасные
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Гассама
Ламин Гассама
-
Дельгадо
Сезар Дельгадо
-
Гоналон
Максим Гоналон
-
Пьянич
Миралем Пьянич
-
Бриан
Джимми Бриан
-
Пье
Жереми Пье
Бордо
мин
-
Каррассо
Седрик Каррассо
90
-
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
-
Сане
Людовик Сане
90
-
Сиани
Микаэль Сиани
90
-
Шальме
Матье Шальме
90
-
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
69
-
Менегаццо
Фернандо Менегаццо
90
-
Диарра
Алу Диарра
90
-
Плашил
Ярослав Плашил
90
-
Модест
Антони Модест
90
-
Виейра
Жуссие Феррейра Виейра
90
Запасные
-
Дюкасс
Пьер Дюкасс
-
Олимпа
Кевин Олимпа
-
Маурисио де Силва
Вендел Жеральдо Маурисио де Силва
-
Сане
Салиф Сане
-
Гуффран
Йоан Гуффран
-
Диабате
Шейк Диабате