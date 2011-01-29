Валансьен
мин
-
Пеннето
Николас Пеннето
90
-
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
-
Бонг
Гаэтан Бонг
90
-
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
-
Бишевац
Милан Бишевац
51'
90
-
Данич
Гаэль Данич
89
-
Доссеви
Матье Доссеви
90
-
Нам
Те-Хе Нам
90
-
Санчес
Карлос Санчес
90
-
Гомис
Реми Гомис
90
-
Пужоль
Грэгори Пужоль
58'
81
Запасные
-
Мфуйи
Кристофер Мфуйи
-
Уимби
Грэгори Уимби
-
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
-
Пальоис
Николас Пальоис
-
Саез
Жозе Саез
-
Самасса
Мамаду Самасса
Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
79
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
90
-
Диакате
Папе Диакате
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Бастос
Мишел Бастос
70'
90
-
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
59
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
-
Тулалан
Жереми Тулалан
90
-
Гомис
Бафетимби Гомис
90
-
Пье
Жереми Пье
86
Запасные
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Гассама
Ламин Гассама
-
Дельгадо
Сезар Дельгадо
-
Гоналон
Максим Гоналон
-
Гренье
Клеман Гренье
-
Бриан
Джимми Бриан
-
Лопес
Лисандро Лопес