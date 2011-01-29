Лорьян
мин
-
Одар
Фабьен Одар
90
-
Морель
Жереми Морель
90
-
Бурийон
Грегори Бурийон
90
-
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
-
Бака
Максим Бака
90
-
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
-
Ромао
Алексис Ромао
88
-
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
90
-
Китамбала
Линель Китамбала
54
-
Гамейро
Кевин Гамейро
62'
70'
90
-
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
84
Запасные
-
Фаншон
Джеймс Фаншон
-
Диарра
Сигамари Диарра
-
Каппоне
Лионель Каппоне
-
Соса
Франко Соса
-
Коне
Ламин Коне
-
Мулумба
Рэми Мулумба
-
Отре
Матиас Отре
Брест
мин
-
Микола
Томаш Микола
90
-
Элана
Стив Элана
90
-
Даф
Омар Даф
90
-
Байссе
Поль Байссе
90
-
Апанга
Мойсе Бру Апанга
90
-
Кантари
Ахмед Кантари
90
-
Лика
Марио Лика
76
-
Эволо
Оскар Эволо
90
-
Н'Гойи
Грандди Н'Гойи
90
-
Пойе
Роман Пойе
76
-
Туре
Ларсен Туре
90
Запасные
-
Понтдем
Симон Понтдем
-
Траоре
Фоди Траоре
-
Бинь
Йоанн Бинь
-
Феррадж
Брахим Феррадж
-
Марсьяль
Жоан Марсьяль
-
Груги
Бруно Груги
-
Сума
Ричард Сума