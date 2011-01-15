Ницца
мин
-
Оспина
Давид Оспина
90
-
Сивелли
Ренато Сивелли
90
-
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
-
Клер
Франсуа Клер
90
-
Диаките
Дрисса Диаките
90
-
Дигар
Дидье Дигар
90
-
Мунье
Антони Мунье
90
-
Кулибали
Кафумба Кулибали
90
-
Сабле
Жульен Сабле
57
-
Белльон
Давид Белльон
56
-
Любоя
Даниэль Любоя
75
Запасные
-
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
-
Бамого
Хабиб Бамого
-
Летизи
Лионель Летизи
-
Пэйсли
Грегори Пэйсли
-
Мабиала
Ларрис Мабиала
-
Фаэ
Эмерс Фаэ
-
Траоре
Абду Траоре
Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Берья
Франк Берья
90
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Азар
Эден Азар
82
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
90
-
Кабай
Йоан Кабай
88
-
Сов
Мусса Сов
50'
86
-
Жерве Яо
Жервиньо
43'
90
Запасные
-
Моуко
Барель Моуко
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
-
Розегнал
Давид Розегнал
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
Дюмон
Стефан Дюмон
-
Фро
Пьер-Ален Фро
-
Де Мело
Тулио Де Мело