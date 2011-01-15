Брест
мин
-
Элана
Стив Элана
90
-
Даф
Омар Даф
90
-
Байссе
Поль Байссе
90
-
Марсьяль
Жоан Марсьяль
90
-
Кантари
Ахмед Кантари
90
-
Лесомье
Бенуа Лесомье
90
-
Груги
Бруно Груги
45'
84
-
Сума
Ричард Сума
90
-
Лика
Марио Лика
90
-
Эволо
Оскар Эволо
84
-
Пойе
Роман Пойе
90
Запасные
-
Нтаме
Теофил Нтаме
-
Денев
Гаэтан Денев
-
Микола
Томаш Микола
-
Бинь
Йоанн Бинь
-
Траоре
Фоди Траоре
-
Феррадж
Брахим Феррадж
-
Н'Гойи
Грандди Н'Гойи
Кан
мин
-
Проман
Грегори Проман
90
-
Рейно
Александр Рейно
90
-
Инез
Роман Инез
90
-
Траоре
Кандиа Траоре
68
-
Тебо
Алексис Тебо
90
-
Арто
Томас Арто
90
-
Лека
Грегори Лека
90
-
Ниве
Бенжамин Ниве
11'
85
-
Ятабаре
Самбу Ятабаре
90
-
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
81'
90
-
Амума
Ромен Амума
87'
90
Запасные
-
Набаб
Ливио Набаб
-
Барцола
Пабло Барцола
-
Марк
Дамьен Марк
-
Молло
Йоан Молло
-
Деро
Антони Деро
-
Мулен
Тибальт Мулен