Ницца
мин
-
Летизи
Лионель Летизи
90
-
Пэйсли
Грегори Пэйсли
90
-
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
-
Клер
Франсуа Клер
90
-
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
90
-
Мунье
Антони Мунье
90
-
Траоре
Абду Траоре
90
-
Кулибали
Кафумба Кулибали
90
-
Дигар
Дидье Дигар
90
-
Диаките
Дрисса Диаките
90
-
Любоя
Даниэль Любоя
7'
90
Запасные
-
Веронезе
Лукас Веронезе
-
Кантарей
Ален Кантарей
-
Бамого
Хабиб Бамого
-
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
-
Гаке
Исмаэль Гаке
-
Сабле
Жульен Сабле
-
Поте
Микаэль Поте
Брест
мин
-
Микола
Томаш Микола
90
-
Бинь
Йоанн Бинь
90
-
Элана
Стив Элана
90
-
Даф
Омар Даф
90
-
Феррадж
Брахим Феррадж
90
-
Байссе
Поль Байссе
90
-
Марсьяль
Жоан Марсьяль
14'
90
-
Кулибали
Усмане Кулибали
90
-
Лика
Марио Лика
90
-
Сума
Ричард Сума
90
-
Пойе
Роман Пойе
90
Запасные
-
Нтаме
Теофил Нтаме
-
Понтдем
Симон Понтдем
-
Лоренци
Грэгори Лоренци
-
Траоре
Фоди Траоре
-
Лесомье
Бенуа Лесомье
-
Груги
Бруно Груги
-
Ру
Нолан Ру