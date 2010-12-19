Марсель
мин
-
Манданда
Стив Манданда
90
-
Тайво
Тайе Тайво
90
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Каборе
Шарль Каборе
90
-
Реми
Лоик Реми
90
-
Шейру
Бенуа Шейру
90
-
Гонсалес
Лучо Гонсалес
90
-
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
51'
73
-
Айю
Андре Айю
90
-
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
78
Запасные
-
Сабо
Жан-Филипп Сабо
-
Андраде
Элинтон Андраде
-
Н'Диайе
Лейти Н'Диайе
-
Абриэль
Фабрис Абриэль
-
Айю
Жордан Айю
-
Да Силва
Эваэверсон Да Силва
Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Диакате
Папе Диакате
90
-
Ловрен
Деян Ловрен
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Лопес
Лисандро Лопес
34'
90
-
Гоналон
Максим Гоналон
90
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
-
Макун
Жан Макун
90
-
Бастос
Мишел Бастос
83
-
Гомис
Бафетимби Гомис
74
Запасные
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Гассама
Ламин Гассама
-
Дельгадо
Сезар Дельгадо
-
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
-
Пьянич
Миралем Пьянич
-
Бриан
Джимми Бриан
-
Пье
Жереми Пье