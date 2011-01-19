Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Берья
Франк Берья
90
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Азар
Эден Азар
49'
77
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
90
-
Кабай
Йоан Кабай
67
-
Сов
Мусса Сов
90
-
Жерве Яо
Жервиньо
47'
62'
73
Запасные
-
Моуко
Барель Моуко
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
-
Розегнал
Давид Розегнал
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
Дюмон
Стефан Дюмон
-
Фро
Пьер-Ален Фро
-
Де Мело
Тулио Де Мело
Нанси
мин
-
Грегорини
Дамьен Грегорини
90
-
Айдара
Массадио Айдара
90
-
Сами
Жоэль Сами
90
-
Луис
Андре Луис
90
-
Кретьен Бассер
Микаэль Кретьен Бассер
90
-
Фере
Жюльен Фере
53
-
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
53
-
Бризон
Жонатан Бризон
90
-
Беренге
Паскаль Беренге
53
-
Диаките
Самба Диаките
90
-
Хаджи
Юссуф Хаджи
90
Запасные
-
Бакар
Джамель Бакар
-
Пильо
Реми Пильо
-
Кювилье
Александр Кювилье
-
Леметр
Рейнальд Леметр
-
Н'Гуэмо
Ландри Н'Гуэмо
-
Гаванон
Бенжамен Гаванон
-
Ваируа
Марама Ваируа