Кан
мин
-
Траоре
Кандиа Траоре
72
-
Лазаревич
Бранко Лазаревич
58
-
Рейно
Александр Рейно
90
-
Тебо
Алексис Тебо
90
-
Сорбон
Жереми Сорбон
90
-
Марк
Дамьен Марк
90
-
Ятабаре
Самбу Ятабаре
90
-
Ниве
Бенжамин Ниве
90
-
Соб
Николя Соб
90
-
Амума
Ромен Амума
90
-
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
90
Запасные
-
Перки
Дамьен Перки
-
Арто
Томас Арто
-
Барцола
Пабло Барцола
-
Лека
Грегори Лека
-
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
-
Деро
Антони Деро
-
Мулен
Тибальт Мулен
Ницца
мин
-
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
90
-
Оспина
Давид Оспина
30
-
Сивелли
Ренато Сивелли
90
-
Пэйсли
Грегори Пэйсли
76
-
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
-
Фаэ
Эмерс Фаэ
90
-
Дигар
Дидье Дигар
90
-
Мунье
Антони Мунье
90
-
Траоре
Абду Траоре
90
-
Кулибали
Кафумба Кулибали
90
-
Сабле
Жульен Сабле
82
Запасные
-
Бамого
Хабиб Бамого
-
Кантарей
Ален Кантарей
-
Летизи
Лионель Летизи
-
Гаке
Исмаэль Гаке
-
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
-
Любоя
Даниэль Любоя
-
Поте
Микаэль Поте