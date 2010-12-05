Сент-Этьен
мин
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
69'
90
-
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
90
-
Монсоро
Сильвен Монсоро
90
-
Эбондо
Альбен Эбондо
67'
85
-
Перрен
Лоик Перрен
90
-
Матюиди
Блейз Матюиди
90
-
Ландрен
Кристоф Ландрен
46
-
Сако
Бакари Сако
90
-
Пайет
Димитри Пайет
90
-
Ривьер
Эммануэль Ривьер
90
Запасные
-
Мулен
Жесси Мулен
-
Нери
Лорис Нери
-
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
-
Батльес
Лоран Батльес
-
Бергессио
Гонсало Бергессио
-
Саади
Идрисс Саади
Бордо
мин
-
Каррассо
Седрик Каррассо
90
-
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
20
-
Сиани
Микаэль Сиани
90
-
Менегаццо
Фернандо Менегаццо
89'
90
-
Сане
Людовик Сане
46
-
Плашил
Ярослав Плашил
90
-
Диарра
Алу Диарра
90
-
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
31'
90
-
Маурисио де Силва
Вендел Жеральдо Маурисио де Силва
90
-
Модест
Антони Модест
90
-
Гуффран
Йоан Гуффран
77
Запасные
-
Дюкасс
Пьер Дюкасс
-
Олимпа
Кевин Олимпа
-
Маранж
Флориан Маранж
-
Савич
Вуядин Савич
-
Виейра
Жуссие Феррейра Виейра
-
Айите
Флойд Айите
-
Маазу
Мусса Маазу