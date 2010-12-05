Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
90
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Азар
Эден Азар
82
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
61
-
Кабай
Йоан Кабай
90
-
Сов
Мусса Сов
81'
48'
11'
87
-
Жерве Яо
Жервиньо
58'
90
Запасные
-
Окиджа
Александр Окиджа
-
Берья
Франк Берья
-
Розегнал
Давид Розегнал
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
Дюмон
Стефан Дюмон
-
Фро
Пьер-Ален Фро
-
Де Мело
Тулио Де Мело
Лорьян
мин
-
Одар
Фабьен Одар
90
-
Морель
Жереми Морель
90
-
Бурийон
Грегори Бурийон
90
-
Бака
Максим Бака
69
-
Ромао
Алексис Ромао
90
-
Амалфитано
Морган Амалфитано
85
-
Коклен
Франсис Коклен
90
-
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
90
-
Гамейро
Кевин Гамейро
6'
45'
90
-
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
90
-
Китамбала
Линель Китамбала
57'
79
Запасные
-
Робер
Фабьен Робер
-
Каппоне
Лионель Каппоне
-
Соса
Франко Соса
-
Ле Лан
Арно Ле Лан
-
Жуффре
Ян Жуффре
-
Отре
Матиас Отре