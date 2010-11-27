Нанси
мин
-
Грегорини
Дамьен Грегорини
90
-
Леметр
Рейнальд Леметр
90
-
Луис
Андре Луис
90
-
Диаките
Самба Диаките
90
-
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
90
-
Фере
Жюльен Фере
90
-
Н'Гуэмо
Ландри Н'Гуэмо
90
-
Гаванон
Бенжамен Гаванон
90
-
Бризон
Жонатан Бризон
90
-
Хаджи
Юссуф Хаджи
90
-
Ваируа
Марама Ваируа
68'
90
Запасные
-
Бакар
Джамель Бакар
-
Кювилье
Александр Кювилье
-
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
-
Сами
Жоэль Сами
-
Траоре
Бакайе Траоре
-
Беренге
Паскаль Беренге
-
Ало'О Эфулу
Пол Ало'О Эфулу
Сент-Этьен
мин
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Маршаль
Сильвен Маршаль
90
-
Монсоро
Сильвен Монсоро
86
-
Перрен
Лоик Перрен
51'
90
-
Эбондо
Альбен Эбондо
90
-
Пайет
Димитри Пайет
90
-
Сако
Бакари Сако
90
-
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
-
Матюиди
Блейз Матюиди
90
-
Ривьер
Эммануэль Ривьер
90
Запасные
-
Мулен
Жесси Мулен
-
Гулам
Фаузи Гулам
-
Н'Дав
Гиран Н'Дав
-
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
-
Нери
Лорис Нери
-
Бергессио
Гонсало Бергессио
-
Саади
Идрисс Саади