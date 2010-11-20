Нанси
мин
-
Грегорини
Дамьен Грегорини
90
-
Леметр
Рейнальд Леметр
90
-
Луис
Андре Луис
29'
90
-
Диаките
Самба Диаките
90
-
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
90
-
Фере
Жюльен Фере
90
-
Н'Гуэмо
Ландри Н'Гуэмо
90
-
Гаванон
Бенжамен Гаванон
90
-
Бризон
Жонатан Бризон
90
-
Хаджи
Юссуф Хаджи
90
-
Ваируа
Марама Ваируа
74'
83
Запасные
-
Бакар
Джамель Бакар
-
Кювилье
Александр Кювилье
-
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
-
Сами
Жоэль Сами
-
Траоре
Бакайе Траоре
-
Беренге
Паскаль Беренге
-
Ало'О Эфулу
Пол Ало'О Эфулу
Валансьен
мин
-
Бальде
Дианбобо Бальде
90
-
Пеннето
Николас Пеннето
90
-
Дюкортью
Давид Дюкортью
77
-
Бишевац
Милан Бишевац
90
-
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
-
Пальоис
Николас Пальоис
90
-
Санчес
Карлос Санчес
90
-
Гомис
Реми Гомис
90
-
Доссеви
Матье Доссеви
90
-
Коад
Рено Коад
85
-
Пужоль
Грэгори Пужоль
90
Запасные
-
Массампу
Кама Массампу
-
Мфуйи
Кристофер Мфуйи
-
Лека
Жан-Луис Лека
-
Санья
Пьер Санья
-
Саез
Жозе Саез
-
Нам
Те-Хе Нам