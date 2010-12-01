Валансьен
мин
-
Бальде
Дианбобо Бальде
90
-
Пеннето
Николас Пеннето
90
-
Дюкортью
Давид Дюкортью
62
-
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
-
Бишевац
Милан Бишевац
90
-
Матер
Руди Матер
90
-
Данич
Гаэль Данич
76'
90
-
Гомис
Реми Гомис
90
-
Санчес
Карлос Санчес
73
-
Коад
Рено Коад
90
-
Пужоль
Грэгори Пужоль
90
Запасные
-
Мфуйи
Кристофер Мфуйи
-
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
-
Доссеви
Матье Доссеви
-
Нам
Те-Хе Нам
-
Саез
Жозе Саез
-
Абубакар
Венсан Абубакар
Сент-Этьен
мин
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Гулам
Фаузи Гулам
66
-
Маршаль
Сильвен Маршаль
90
-
Монсоро
Сильвен Монсоро
90
-
Перрен
Лоик Перрен
90
-
Эбондо
Альбен Эбондо
90
-
Батльес
Лоран Батльес
86
-
Матюиди
Блейз Матюиди
90
-
Ландрен
Кристоф Ландрен
90
-
Ривьер
Эммануэль Ривьер
15'
70
Запасные
-
Мулен
Жесси Мулен
-
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
-
Нери
Лорис Нери
-
Пайет
Димитри Пайет
-
Сако
Бакари Сако
-
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
-
Бергессио
Гонсало Бергессио