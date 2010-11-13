Бордо
мин
-
Каррассо
Седрик Каррассо
90
-
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
-
Сане
Людовик Сане
22'
90
-
Сиани
Микаэль Сиани
90
-
Маурисио де Силва
Вендел Жеральдо Маурисио де Силва
90
-
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
90
-
Менегаццо
Фернандо Менегаццо
90
-
Плашил
Ярослав Плашил
88'
90
-
Маазу
Мусса Маазу
66
-
Модест
Антони Модест
75
-
Гуффран
Йоан Гуффран
90
Запасные
-
Дюкасс
Пьер Дюкасс
-
Олимпа
Кевин Олимпа
-
Савич
Вуядин Савич
-
Шальме
Матье Шальме
-
Виейра
Жуссие Феррейра Виейра
-
Савье
Анри Савье
-
Диабате
Шейк Диабате
Нанси
мин
-
Кювилье
Александр Кювилье
90
-
Грегорини
Дамьен Грегорини
90
-
Сами
Жоэль Сами
90
-
Лотье
Жордан Лотье
59
-
Бризон
Жонатан Бризон
90
-
Н'Гуэмо
Ландри Н'Гуэмо
90
-
Фере
Жюльен Фере
90
-
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
90
-
Траоре
Бакайе Траоре
76
-
Диаките
Самба Диаките
90
-
Хаджи
Юссуф Хаджи
90
Запасные
-
Рашид
Фуад Рашид
-
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
-
Леметр
Рейнальд Леметр
-
Гаванон
Бенжамен Гаванон
-
Шаешу
Аатиф Шаешу
-
Ало'О Эфулу
Пол Ало'О Эфулу