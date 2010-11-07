Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
90
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
66
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Азар
Эден Азар
76'
79
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Кабай
Йоан Кабай
90
-
Фро
Пьер-Ален Фро
67
-
Сов
Мусса Сов
40'
90
-
Жерве Яо
Жервиньо
51'
90
Запасные
-
Моуко
Барель Моуко
-
Берья
Франк Берья
-
Розегнал
Давид Розегнал
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
Гуйе
Идрисса Гуйе
-
Дюмон
Стефан Дюмон
-
Де Мело
Тулио Де Мело
Брест
мин
-
Микола
Томаш Микола
65
-
Элана
Стив Элана
90
-
Даф
Омар Даф
90
-
Феррадж
Брахим Феррадж
90
-
Байссе
Поль Байссе
90
-
Марсьяль
Жоан Марсьяль
46
-
Лесомье
Бенуа Лесомье
90
-
Эволо
Оскар Эволо
90
-
Лика
Марио Лика
90
-
Пойе
Роман Пойе
61'
90
-
Ру
Нолан Ру
90
Запасные
-
Денев
Гаэтан Денев
-
Лоренци
Грэгори Лоренци
-
Бинь
Йоанн Бинь
-
Кулибали
Усмане Кулибали
-
Груги
Бруно Груги
-
Сума
Ричард Сума
-
Н'Гойи
Грандди Н'Гойи