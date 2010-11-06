Бордо
мин
-
Дюкасс
Пьер Дюкасс
46
-
Каррассо
Седрик Каррассо
90
-
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
-
Сиани
Микаэль Сиани
90
-
Шальме
Матье Шальме
90
-
Виейра
Жуссие Феррейра Виейра
62
-
Менегаццо
Фернандо Менегаццо
90
-
Плашил
Ярослав Плашил
90
-
Модест
Антони Модест
90
-
Гуффран
Йоан Гуффран
90
-
Савье
Анри Савье
56
Запасные
-
Олимпа
Кевин Олимпа
-
Маранж
Флориан Маранж
-
Савич
Вуядин Савич
-
Маурисио де Силва
Вендел Жеральдо Маурисио де Силва
-
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
-
Маазу
Мусса Маазу
-
Диабате
Шейк Диабате
Валансьен
мин
-
Пеннето
Николас Пеннето
90
-
Дюкортью
Давид Дюкортью
18'
90
-
Бонг
Гаэтан Бонг
64
-
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
-
Бишевац
Милан Бишевац
90
-
Матер
Руди Матер
46
-
Данич
Гаэль Данич
90
-
Санчес
Карлос Санчес
90
-
Коад
Рено Коад
56
-
Гомис
Реми Гомис
90
-
Пужоль
Грэгори Пужоль
90
Запасные
-
Бальде
Дианбобо Бальде
-
Лека
Жан-Луис Лека
-
Пальоис
Николас Пальоис
-
Саез
Жозе Саез
-
Доссеви
Матье Доссеви
-
Нам
Те-Хе Нам
-
Лорьо
Гийом Лорьо