Валансьен
мин
-
Пеннето
Николас Пеннето
90
-
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
-
Бонг
Гаэтан Бонг
90
-
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
-
Бишевац
Милан Бишевац
90
-
Матер
Руди Матер
90
-
Данич
Гаэль Данич
83
-
Санчес
Карлос Санчес
90
-
Коад
Рено Коад
90
-
Гомис
Реми Гомис
90
-
Пужоль
Грэгори Пужоль
87'
90
Запасные
-
Бальде
Дианбобо Бальде
-
Лека
Жан-Луис Лека
-
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
-
Саез
Жозе Саез
-
Нам
Те-Хе Нам
-
Лорьо
Гийом Лорьо
-
Абубакар
Венсан Абубакар
Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
90
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Азар
Эден Азар
83
-
Бальмон
Флоран Бальмон
85
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Кабай
Йоан Кабай
90
-
Сов
Мусса Сов
90
-
Жерве Яо
Жервиньо
64
Запасные
-
Окиджа
Александр Окиджа
-
Суаре
Папе Суаре
-
Розегнал
Давид Розегнал
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
Дюмон
Стефан Дюмон
-
Фро
Пьер-Ален Фро
-
Де Мело
Тулио Де Мело