Нанси
мин
-
Кювилье
Александр Кювилье
86
-
Грегорини
Дамьен Грегорини
90
-
Луис
Андре Луис
90
-
Сами
Жоэль Сами
90
-
Кретьен Бассер
Микаэль Кретьен Бассер
90
-
Фере
Жюльен Фере
9'
68
-
Н'Гуэмо
Ландри Н'Гуэмо
90
-
Гаванон
Бенжамен Гаванон
90
-
Бризон
Жонатан Бризон
90
-
Ваируа
Марама Ваируа
58
-
Хаджи
Юссуф Хаджи
90
Запасные
-
Бакар
Джамель Бакар
-
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
-
Леметр
Рейнальд Леметр
-
Лотье
Жордан Лотье
-
Шаешу
Аатиф Шаешу
-
Траоре
Бакайе Траоре
-
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
Лорьян
мин
-
Диарра
Сигамари Диарра
90
-
Каппоне
Лионель Каппоне
90
-
Соса
Франко Соса
90
-
Ле Лан
Арно Ле Лан
90
-
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
-
Бака
Максим Бака
80
-
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
-
Ромао
Алексис Ромао
90
-
Китамбала
Линель Китамбала
90
-
Гамейро
Кевин Гамейро
87
-
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
62
Запасные
-
Робер
Фабьен Робер
-
Фаншон
Джеймс Фаншон
-
Леком
Бенжамин Леком
-
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
-
Мулумба
Рэми Мулумба
-
Жуффре
Ян Жуффре
-
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба