Монако
мин
-
Руффье
Стефан Руффье
90
-
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
-
Пюйгренье
Себастьен Пюйгренье
90
-
Ханссон
Петтер Ханссон
90
-
Перейра да Силва
Адриано Перейра да Силва
66
-
Боннар
Лоран Боннар
90
-
Госсо
Жан-Жак Госсо
90
-
Алонсо
Алехандро Алонсо
57
-
Пак
Чу-Юн Пак
90
-
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
79
-
Мбокани
Дьемерси Мбокани
90
Запасные
-
Шаббер
Себастьян Шаббер
-
Лоло
Игор Лоло
-
Курзава
Лайвен Курзава
-
Монгонгю
Седрик Монгонгю
-
Бюло
Фредерик Бюло
-
Менди
Нампалис Менди
-
Гакпе
Серж Гакпе
Валансьен
мин
-
Пеннето
Николас Пеннето
90
-
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
-
Бишевац
Милан Бишевац
90
-
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
-
Пальоис
Николас Пальоис
90
-
Матер
Руди Матер
90
-
Данич
Гаэль Данич
69
-
Санчес
Карлос Санчес
90
-
Гомис
Реми Гомис
90
-
Коад
Рено Коад
90
-
Пужоль
Грэгори Пужоль
32'
51'
90
Запасные
-
Бальде
Дианбобо Бальде
-
Боше
Лилиан Боше
-
Мфуйи
Кристофер Мфуйи
-
Лека
Жан-Луис Лека
-
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
-
Лорьо
Гийом Лорьо
-
Абубакар
Венсан Абубакар