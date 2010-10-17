Ницца
мин
-
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
90
-
Оспина
Давид Оспина
90
-
Сивелли
Ренато Сивелли
90
-
Гаке
Исмаэль Гаке
90
-
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
-
Клер
Франсуа Клер
90
-
Кулибали
Кафумба Кулибали
90
-
Мунье
Антони Мунье
47'
90
-
Фаэ
Эмерс Фаэ
90
-
Сабле
Жульен Сабле
46
-
Любоя
Даниэль Любоя
84
Запасные
-
Кантарей
Ален Кантарей
-
Летизи
Лионель Летизи
-
Пэйсли
Грегори Пэйсли
-
Мабиала
Ларрис Мабиала
-
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
-
Траоре
Абду Траоре
-
Поте
Микаэль Поте
Сент-Этьен
мин
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
90
-
Монсоро
Сильвен Монсоро
90
-
Эбондо
Альбен Эбондо
90
-
Пайет
Димитри Пайет
10'
90
-
Батльес
Лоран Батльес
66
-
Сако
Бакари Сако
59
-
Матюиди
Блейз Матюиди
90
-
Ландрен
Кристоф Ландрен
90
-
Бергессио
Гонсало Бергессио
90
Запасные
-
Мулен
Жесси Мулен
-
Маршаль
Сильвен Маршаль
-
Н'Дав
Гиран Н'Дав
-
Нери
Лорис Нери
-
Санья
Сиди Санья
-
Ривьер
Эммануэль Ривьер
-
Саади
Идрисс Саади