Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Диакате
Папе Диакате
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
-
Тулалан
Жереми Тулалан
38
-
Пье
Жереми Пье
90
-
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
41'
79
-
Бастос
Мишел Бастос
90
-
Лопес
Лисандро Лопес
3'
55'
65
Запасные
-
Горжелен
Матье Горжелен
-
Ловрен
Деян Ловрен
-
Макун
Жан Макун
-
Гоналон
Максим Гоналон
-
Пьянич
Миралем Пьянич
-
Гомис
Бафетимби Гомис
-
Ляказетт
Александр Ляказетт
Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Розегнал
Давид Розегнал
46
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Кабай
Йоан Кабай
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
90
-
Мавуба
Рио Мавуба
73
-
Жерве Яо
Жервиньо
90
-
Фро
Пьер-Ален Фро
46
-
Сов
Мусса Сов
52'
90
Запасные
-
Моуко
Барель Моуко
-
Берья
Франк Берья
-
Вандам
Джерри Вандам
-
Азар
Эден Азар
-
Дюмон
Стефан Дюмон
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
Бальмон
Флоран Бальмон