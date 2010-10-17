Лорьян
мин
-
Диарра
Сигамари Диарра
25'
90
-
Одар
Фабьен Одар
90
-
Ле Лан
Арно Ле Лан
90
-
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
-
Бака
Максим Бака
90
-
Коклен
Франсис Коклен
72
-
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
-
Ромао
Алексис Ромао
90
-
Китамбала
Линель Китамбала
90
-
Гамейро
Кевин Гамейро
13'
88
-
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
84
Запасные
-
Робер
Фабьен Робер
-
Фаншон
Джеймс Фаншон
-
Каппоне
Лионель Каппоне
-
Соса
Франко Соса
-
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
-
Отре
Матиас Отре
-
Дукур
Шейк Дукур
Валансьен
мин
-
Пеннето
Николас Пеннето
90
-
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
-
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
-
Бонг
Гаэтан Бонг
90
-
Бишевац
Милан Бишевац
90
-
Данич
Гаэль Данич
4'
74
-
Доссеви
Матье Доссеви
46
-
Санчес
Карлос Санчес
90
-
Саез
Жозе Саез
73
-
Коад
Рено Коад
90
-
Пужоль
Грэгори Пужоль
90
Запасные
-
Мфуйи
Кристофер Мфуйи
-
Лека
Жан-Луис Лека
-
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
-
Пальоис
Николас Пальоис
-
Лорьо
Гийом Лорьо
-
Абубакар
Венсан Абубакар