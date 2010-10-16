Кан
мин
-
Тебо
Алексис Тебо
90
-
Таффоро
Грегори Таффоро
90
-
Барцола
Пабло Барцола
90
-
Марк
Дамьен Марк
90
-
Арто
Томас Арто
90
-
Лека
Грегори Лека
90
-
Молло
Йоан Молло
75
-
Ниве
Бенжамин Ниве
76
-
Соб
Николя Соб
90
-
Амума
Ромен Амума
90
-
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
90
Запасные
-
Перки
Дамьен Перки
-
Траоре
Кандиа Траоре
-
Лазаревич
Бранко Лазаревич
-
Н' Диайе
Исмаила Н' Диайе
-
Рейно
Александр Рейно
-
Ятабаре
Самбу Ятабаре
-
Мулен
Тибальт Мулен
Монако
мин
-
Руффье
Стефан Руффье
90
-
Лоло
Игор Лоло
50
-
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
-
Ханссон
Петтер Ханссон
90
-
Пюйгренье
Себастьен Пюйгренье
90
-
Перейра да Силва
Адриано Перейра да Силва
90
-
Боннар
Лоран Боннар
90
-
Госсо
Жан-Жак Госсо
90
-
Алонсо
Алехандро Алонсо
81
-
Пак
Чу-Юн Пак
90
-
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
Запасные
-
Л'Хостис
Франк Л'Хостис
-
Курзава
Лайвен Курзава
-
Монгонгю
Седрик Монгонгю
-
Бюло
Фредерик Бюло
-
Менди
Нампалис Менди
-
Кутадье
Матье Кутадье
-
Гакпе
Серж Гакпе