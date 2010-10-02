Валансьен
мин
-
Бальде
Дианбобо Бальде
90
-
Пеннето
Николас Пеннето
90
-
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
-
Бонг
Гаэтан Бонг
90
-
Бишевац
Милан Бишевац
90
-
Матер
Руди Матер
90
-
Саез
Жозе Саез
67
-
Коад
Рено Коад
90
-
Гомис
Реми Гомис
79
-
Самасса
Мамаду Самасса
29'
90
-
Пужоль
Грэгори Пужоль
24'
90
Запасные
-
Лека
Жан-Луис Лека
-
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
-
Пальоис
Николас Пальоис
-
Ангуа
Бенджамин Ангуа
-
Данич
Гаэль Данич
-
Доссеви
Матье Доссеви
-
Абубакар
Венсан Абубакар
Кан
мин
-
Траоре
Кандиа Траоре
66
-
Лазаревич
Бранко Лазаревич
90
-
Тебо
Алексис Тебо
90
-
Сорбон
Жереми Сорбон
90
-
Таффоро
Грегори Таффоро
49
-
Барцола
Пабло Барцола
46
-
Марк
Дамьен Марк
90
-
Молло
Йоан Молло
90
-
Ниве
Бенжамин Ниве
90
-
Амума
Ромен Амума
90
-
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
71'
90
Запасные
-
Рейно
Александр Рейно
-
Набаб
Ливио Набаб
-
Н' Диайе
Исмаила Н' Диайе
-
Перки
Дамьен Перки
-
Арто
Томас Арто
-
Ятабаре
Самбу Ятабаре
-
Мулен
Тибальт Мулен