Сент-Этьен
мин
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Перрен
Лоик Перрен
90
-
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
90
-
Монсоро
Сильвен Монсоро
90
-
Эбондо
Альбен Эбондо
90
-
Сако
Бакари Сако
73
-
Батльес
Лоран Батльес
58'
90
-
Пайет
Димитри Пайет
90
-
Матюиди
Блейз Матюиди
90
-
Ривьер
Эммануэль Ривьер
90
Запасные
-
Мулен
Жесси Мулен
-
Н'Дав
Гиран Н'Дав
-
Нери
Лорис Нери
-
Санья
Сиди Санья
-
Ландрен
Кристоф Ландрен
-
Бергессио
Гонсало Бергессио
-
Саади
Идрисс Саади
Марсель
мин
-
Манданда
Стив Манданда
90
-
Тайво
Тайе Тайво
90
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Мбиа
Стефан Мбиа
90
-
Сиссе
Эдуар Сиссе
90
-
Гонсалес
Лучо Гонсалес
74
-
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
64
-
Шейру
Бенуа Шейру
90
-
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
27'
90
-
Айю
Андре Айю
90
Запасные
-
Андраде
Элинтон Андраде
-
Хилтон
Виторино Хилтон
-
Диавара
Сулейман Диавара
-
Каборе
Шарль Каборе
-
Абриэль
Фабрис Абриэль
-
Реми
Лоик Реми
-
Айю
Жордан Айю