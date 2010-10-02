Нанси
мин
-
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
90
-
Леметр
Рейнальд Леметр
90
-
Луис
Андре Луис
57'
90
-
Сами
Жоэль Сами
90
-
Кретьен Бассер
Микаэль Кретьен Бассер
90
-
Бризон
Жонатан Бризон
90
-
Н'Гуэмо
Ландри Н'Гуэмо
90
-
Гаванон
Бенжамен Гаванон
83
-
Фере
Жюльен Фере
70'
90
-
Хаджи
Юссуф Хаджи
90
-
Ваируа
Марама Ваируа
9
Запасные
-
Бакар
Джамель Бакар
-
Грегорини
Дамьен Грегорини
-
Лотье
Жордан Лотье
-
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
-
Диаките
Самба Диаките
-
Шаешу
Аатиф Шаешу
Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Диакате
Папе Диакате
90
-
Ловрен
Деян Ловрен
90
-
Гассама
Ламин Гассама
87
-
Пье
Жереми Пье
90
-
Тулалан
Жереми Тулалан
90
-
Гоналон
Максим Гоналон
90
-
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
79
-
Бриан
Джимми Бриан
55'
75'
90
-
Лопес
Лисандро Лопес
38'
90
Запасные
-
Горжелен
Матье Горжелен
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
-
Бастос
Мишел Бастос
-
Макун
Жан Макун
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
-
Пьянич
Миралем Пьянич
-
Гомис
Бафетимби Гомис