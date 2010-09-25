Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Диакате
Папе Диакате
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Ловрен
Деян Ловрен
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Тулалан
Жереми Тулалан
90
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
-
Бастос
Мишел Бастос
90
-
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
83
-
Гомис
Бафетимби Гомис
90
-
Бриан
Джимми Бриан
88
Запасные
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Гассама
Ламин Гассама
-
Пьянич
Миралем Пьянич
-
Гоналон
Максим Гоналон
-
Гренье
Клеман Гренье
-
Пье
Жереми Пье
-
Ляказетт
Александр Ляказетт
Сент-Этьен
мин
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Маршаль
Сильвен Маршаль
90
-
Монсоро
Сильвен Монсоро
90
-
Эбондо
Альбен Эбондо
90
-
Перрен
Лоик Перрен
90
-
Батльес
Лоран Батльес
72
-
Сако
Бакари Сако
69
-
Матюиди
Блейз Матюиди
90
-
Пайет
Димитри Пайет
75'
89
-
Ривьер
Эммануэль Ривьер
90
Запасные
-
Мулен
Жесси Мулен
-
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
-
Нери
Лорис Нери
-
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
-
Ландрен
Кристоф Ландрен
-
Бергессио
Гонсало Бергессио
-
Саади
Идрисс Саади