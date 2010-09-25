Кан
мин
-
Тебо
Алексис Тебо
90
-
Сорбон
Жереми Сорбон
90
-
Таффоро
Грегори Таффоро
90
-
Барцола
Пабло Барцола
90
-
Марк
Дамьен Марк
90
-
Арто
Томас Арто
89
-
Ниве
Бенжамин Ниве
90
-
Молло
Йоан Молло
64
-
Ятабаре
Самбу Ятабаре
90
-
Амума
Ромен Амума
90
-
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
90
Запасные
-
Перки
Дамьен Перки
-
Рейно
Александр Рейно
-
Н' Диайе
Исмаила Н' Диайе
-
Лазаревич
Бранко Лазаревич
-
Траоре
Кандиа Траоре
Бордо
мин
-
Каррассо
Седрик Каррассо
90
-
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
-
Сиани
Микаэль Сиани
90
-
Шальме
Матье Шальме
90
-
Маурисио де Силва
Вендел Жеральдо Маурисио де Силва
66
-
Менегаццо
Фернандо Менегаццо
90
-
Виейра
Жуссие Феррейра Виейра
90
-
Диарра
Алу Диарра
90
-
Плашил
Ярослав Плашил
90
-
Маазу
Мусса Маазу
57
-
Гуффран
Йоан Гуффран
90
Запасные
-
Дюкасс
Пьер Дюкасс
-
Олимпа
Кевин Олимпа
-
Маранж
Флориан Маранж
-
Савич
Вуядин Савич
-
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
-
Белльон
Давид Белльон
-
Модест
Антони Модест