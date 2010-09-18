Лорьян
мин
-
Одар
Фабьен Одар
90
-
Соса
Франко Соса
90
-
Ле Лан
Арно Ле Лан
90
-
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
-
Бурийон
Грегори Бурийон
90
-
Ромао
Алексис Ромао
90
-
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
-
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
83
-
Китамбала
Линель Китамбала
65
-
Гамейро
Кевин Гамейро
90
-
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
73
Запасные
-
Монтеррубио
Оливье Монтеррубио
-
Диарра
Сигамари Диарра
-
Фаншон
Джеймс Фаншон
-
Каппоне
Лионель Каппоне
-
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
-
Бака
Максим Бака
-
Коклен
Франсис Коклен
Кан
мин
-
Рейно
Александр Рейно
67
-
Траоре
Кандиа Траоре
90
-
Тебо
Алексис Тебо
90
-
Сорбон
Жереми Сорбон
90
-
Барцола
Пабло Барцола
90
-
Марк
Дамьен Марк
90
-
Арто
Томас Арто
90
-
Лека
Грегори Лека
90
-
Соб
Николя Соб
29
-
Амума
Ромен Амума
90
-
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
41'
90
Запасные
-
Перки
Дамьен Перки
-
Н' Диайе
Исмаила Н' Диайе
-
Лазаревич
Бранко Лазаревич
-
Набаб
Ливио Набаб