Бордо
мин
-
Каррассо
Седрик Каррассо
90
-
Сиани
Микаэль Сиани
90
-
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
-
Сане
Людовик Сане
90
-
Диарра
Алу Диарра
60'
90
-
Менегаццо
Фернандо Менегаццо
90
-
Виейра
Жуссие Феррейра Виейра
90'
90
-
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
57
-
Маурисио де Силва
Вендел Жеральдо Маурисио де Силва
78
-
Плашил
Ярослав Плашил
90
-
Маазу
Мусса Маазу
66
Запасные
-
Дюкасс
Пьер Дюкасс
-
Олимпа
Кевин Олимпа
-
Савич
Вуядин Савич
-
Шальме
Матье Шальме
-
Айите
Флойд Айите
-
Модест
Антони Модест
-
Гуффран
Йоан Гуффран
Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Диакате
Папе Диакате
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Ловрен
Деян Ловрен
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Тулалан
Жереми Тулалан
90
-
Макун
Жан Макун
73
-
Бастос
Мишел Бастос
64
-
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
90
-
Бриан
Джимми Бриан
90
-
Лопес
Лисандро Лопес
52
Запасные
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Гассама
Ламин Гассама
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
-
Гоналон
Максим Гоналон
-
Пьянич
Миралем Пьянич
-
Гомис
Бафетимби Гомис
-
Пье
Жереми Пье